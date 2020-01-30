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Из картинной галереи в Стокгольме похитили произведения Сальвадора Дали

Злоумышленники, похитившие произведения испанского художника Сальвадора Дали, взломали помещение галереи в Стокгольме и, несмотря на сработавшую сигнализацию, сумели скрыться с места преступления на автомобиле.

Взломщики украли от 10 до 12 скульптур авторства Сальвадора Дали, общая стоимость которых составляет миллионы долларов
Взломщики украли от 10 до 12 скульптур авторства Сальвадора Дали, общая стоимость которых составляет миллионы долларов
Фото: pixabay.com

В ночь на 30 января неизвестные похитили из галереи Couleur в Стокгольме произведения испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на владельца галереи.

По словам Петера Энстрема, кража произошла около 4 часов утра – именно в этом время сработала сигнализация. Злоумышленники взломали помещение и похитили от 10 до 12 скульптур авторства Сальвадора Дали. Стоимость украденных работ составляем миллионы долларов, сообщает издание SVT Nyheter.

По информации издания, взломщики покинули место преступления на автомобиле, предположительно, Audi темного цвета.

Сальвадор Дали (1904–1989) – испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.

Теги: кража, Стокгольм, преступление, картина
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