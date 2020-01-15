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15 января, 2020
 
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У Матвеевой вытащили кошелек из сумки в центре Киева

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала, как две женщины попытались обокрасть ее, но вернули похищенное.

Матвеева: Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление
Матвеева: Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление
Фото: Надежда Матвеева / Facebok

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала, как ее пытались ограбить в центре Киева. Об этом она написала вечером 11 января в Facebook.

"Ааа! У меня вытащили кошелек из сумки. В подземном магазине в центре Киева. Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление. Резко оборачиваюсь! Три девицы ромской наружности (я их раньше в магазине заметила, потому что одна была с ароматной вареной кукурузой). Я, громко и угрожающе: "Сперли?!". Она, тихо, протягивая мне мой кошелек: "Извините, это парень был, он убежал." И отходят в сторону, наблюдая за мной", – рассказала ведущая.

Матвеева отметила, что в людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле видимости

https://www.facebook.com/nadezhda.matveeva.52/posts/2494263514032372

Надежда Матвеева вела программу "Все буде добре" на канале СТБ.

Она также участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Теги: кража, Надежда Матвеева
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