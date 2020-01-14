Из одесского музея на выходных украли пять монет и 20 единиц оружия – полиция

Заведующий одесским музеем "Пороховая башня" Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ ко входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах с экспонатами и украли их.

Из одесского историко-культурного музея "Пороховая башня" украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января.

Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ ко входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах с экспонатами и украли их.

Сумма ущерба пока не установлена.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

Погосян сообщал, что музей ограбили 11-го и 12 января. Издание "Думская" писало, что музей не охранялся.

"Пороховую башню" открыли после реконструкции в ноябре 2014 года.