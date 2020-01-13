В Одессе дважды за выходные обокрали музей

Историко-культурный музей "Пороховая башня" в Одессе, который взломали дважды за выходные, не охранялся.

В Одессе 11-го и 12 января дважды обокрали историко-культурный музей "Пороховая башня". Об этом в Facebook сообщил директор музей Артур Погосян.

"Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно. Спасибо ГУНП (Главное управление Нацполиции. – "ГОРДОН"), провели все необходимые следственные действия. Даже собака из милиции приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат. Нужно устанавливать новые замки, только пока неясно, где брать на это деньги", – перепостил он 11 января сообщение музея.

В комментариях под постом директор отметил, что ущерб для помещения составил около 3 тыс. грн.

12 января Погосян проинформировал о новом инциденте.

"Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", – написал директор.

"Думская" подтвердила, что музей не охранялся. Издание отметило, что "Пороховую башню" открыли после реконструкции в ноябре 2014 года.