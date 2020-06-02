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За стрельбу в Броварах задержали еще 13 человек, в том числе криминального авторитета – Аваков

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, 13 фигурантов дела о перестрелке в Броварах были задержаны в Киеве, Броварах и Ирпене. Двое задержанных после перестрелки находятся в больнице.

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Аваков: Догоним всех!
Аваков: Догоним всех!
Фото: mvs.gov.ua

В рамках расследования стрельбы в Броварах Киевской области задержаны еще 13 человек. Об этом 2 июня проинформировал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Бровары. В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, или Журавлем. Установлено, что именно они выступили со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство", – написал он.

По словам министра, изъято оружие и боеприпасы.

"Догоним всех!" – заявил Аваков.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что 13 человек задержаны, "еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице".

"Всем 15 объявлено о подозрении в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц. Во время проведения 20 обысков по местам их проживания сотрудники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маски. Также полицейские изъяли восемь автомобилей премиум-класса", – рассказали в министерстве.

Ведомство уточняет, что дело о стрельбе в Броварах расследуется по ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция сначала открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Меру пресечения для подозреваемых начали избирать в Броварах 30 мая. На 31 мая суд арестовал 20 подозреваемых.

Теги: МВД, оружие, Арсен Аваков, стрельба, полиция, Бровары, хулиганство, расследование, конфликт, подозрение, уголовное производство, обыски, перестрелка в Броварах
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