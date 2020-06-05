Геращенко: Аваков спокойно относится к заявлениям депутатов о своей отставке

Главной заслугой главы МВД Украины Арсена Авакова его заместитель Антон Геращенко считает то, что "в стране в целом порядок".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в интервью "Радіо Свобода" 4 июня, что глава МВД Арсен Аваков спокойно реагирует на разговоры о необходимости отправить его в отставку.

"Аваков спокойно относится к любым заявлениям депутатов о своей отставке", – утверждает Геращенко.

По его мнению, если происходят преступления, как в Кагарлыке, Броварах или Одессе, то ответственность за это должен нести не министр, а региональное руководство полиции.

"Если происходит какая-то проблема в большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы. Мы до неузнаваемости изменили полицию за последние семь лет", – сказал Геращенко.

Главной заслугой действующего министра его заместитель называет то, что "в стране в целом порядок".

"Украина – большая страна, и преступления происходят каждый день. Раскрываемость убийств на сегодняшний день составляет 91%. Прогуглите, пожалуйста, статистику. Где в Европе есть такой показатель по раскрываемости умышленных убийств? Боюсь, что это большая редкость. Кроме, может быть, Люксембурга, Лихтенштейна, где 95%. Ну, у нас 91% – тоже неплохо", – сказал Геращенко.

Он считает, что в правоохранительной системе "все работает честно и прозрачно".

"Есть недостатки в работе – мы их исправляем. Министерство внутренних дел – это большой механизм, там работает 350 тыс. человек. Есть и герои, есть и подлецы... Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", – сказал Геращенко.

Журналистка отметила, что к работе министра есть недоверие общества (по данным апрельского опроса Центра Разумкова, Авакову доверяло 16%, а не доверяло – 69%).

"А в чем вы его измеряете? Если измеряете в соцопросах, то у нас доверие к полиции ([если сложить ответы] "доверяю" и "полностью доверяю") доходит, согласно ряду социологических исследований, до 40%. Для такой страны, как наша, это – хорошо", – считает заместитель министра.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

На этой неделе парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов. При этом в "Европейской солидарности" заявили, что для рассмотрения вопроса по Авакову нужно всего лишь зарегистрировать соответствующий проект постановления, а для этого "достаточно инициативы одного депутата", и отказались ставить свои подписи.

В проекте постановления об увольнении Авакова, фотокопия которого опубликована на странице "Голоса" в Facebook, депутаты ссылаются на п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Верховной Рады, в частности, относятся вопросы об отставке премьер-министра и членов Кабмина. Но согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.

Спикер Дмитрий Разумков говорил, что вопрос отставки министров на законодательном уровне до конца не урегулирован. "Есть юридическая коллизия, а желательно, чтобы, когда мы говорим о кадровых вопросах, таких коллизий не было", – сказал он.

5 июня Аваков выступает с отчетом о работе на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.