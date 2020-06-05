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"Я не буду делать то, что вы хотите". Аваков отказался извиниться перед пострадавшей в Кагарлыке и родителями Тлявова. Видео

Во время отчета министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Верховной Раде 5 июня народный депутат от "Голоса" Инна Совсун призвала его извиниться перед родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке женщиной, передает корреспондент издания "ГОРДОН". В обоих преступлениях подозреваются сотрудники полиции. "Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен. То, что должен сделать, я сделаю", – ответил Аваков. Совсун отметила, что подозреваемые в убийстве ребенка до сих пор не понесли наказания. "Вы сказали неправду, что люди, которые убили 5-летнего Тлявова, на свободе. Это не так", – отметил министр и добавил, что один подозреваемый, бывший сотрудник полиции, находится под стражей, двое отпущены под залог. "Полиция вместе с той семьей всегда... Не надо спекулировать, госпожа Совсун, не надо. Не надо подыгрывать политическими дивидендами на трагедии. Я вам это советую. Да и не вам меня поучать, как Родину любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство", – сказал Аваков. Видео перепалки Совсун и Авакова опубликовал в YouTube телеканал ZIK.

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Аваков сегодня отчитался о своей работе перед депутатами
Аваков сегодня отчитался о своей работе перед депутатами
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурирует четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него. Приходько находится под стражей без права внесения залога, Петровец и Кривошей в марте вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли.

25 мая 2020 года Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении. Подозреваемых полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму арестовали.

видео

Видео: Телеканал ZIK / YouTube
Теги: МВД, Арсен Аваков, полиция, Киевская область, Инна Совсун, полицейский, партия Голос, Кагарлык, Кирилл Тлявов
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