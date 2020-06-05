"Я не буду делать то, что вы хотите". Аваков отказался извиниться перед пострадавшей в Кагарлыке и родителями Тлявова. Видео

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурирует четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него. Приходько находится под стражей без права внесения залога, Петровец и Кривошей в марте вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли.

25 мая 2020 года Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении. Подозреваемых полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму арестовали.