Transparency International Ukraine: Рябошапку уволили, поскольку за полгода он не показал результат. А Аваков седьмой год на позиции. Какие у него результаты?

Боровик: Шесть лет – это внушительный срок, за который можно было бы провести радикальные изменения в работе полиции Фото: ti-ukraine.org

Только 50 депутатов считают работу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова неудовлетворительной, а остальные его фактически поддерживают, следовательно разделяют ответственность за работу правоохранительных органов в стране. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

"Проблемы в поведении силовиков с задержанными и пострадавшими были всегда. Оправдание министра, что нынешняя полиция отличается от предыдущей тем, что реагирует на это, не принимается. А как она реагирует? Выведением всех сотрудников за штат? Но мы же не дураки, знаем, что это означает. Большая часть вскоре точно вернется назад", – отметил Боровик.

По его словам, реформа правоохранительных органов в Украине оказалась провальной.

"Наша позиция не поменялась – однозначно реформа полиции провалилась. Нам показали красивую витрину (патрульную полицию, куда набрали новых людей), но войдя в магазин мы увидели прежний плохо пахнущий совок. Изначально заявлялось, что изменения произойдут во всей системе МВД. Мы помним, как в 2015–2016 годах проводилась переаттестация следователей, а не набор новых сотрудников. Тогда представители гражданского общества вышли из наблюдательных комиссий, поскольку все было похоже на профанацию. И после этого большинство сотрудников восстановились", – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что ответственность за работу полиции, в том числе, разделяют и депутаты Верховной Рады.

"Обратите внимание на поведение депутатов. Всего 50 человек подписались за увольнение Авакова. Получается, из более 400 депутатов только 50 считают работу министра неудовлетворительной. А 80% Верховной Рады его фактически поддерживают. Следовательно они несут ответственность за то, что происходит в полиции. Они манипулируют фразой "Это лучший министр, а кто сейчас может заменить его". Ребята, вас выбрали люди, вам делегировали власть, чтобы вы отбирали эффективных, ответственных и некорумпированных чиновников. А теперь вы спрашиваете активистов и журналистов "Кто, кроме него"? Это чистая профанация", – сказал Боровик.

По его мнению, за шесть лет министр Аваков мог провести более радикальные реформы.

"Хочу напомнить ситуацию с бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Его обвинили в том, что за полгода он не показал результаты работы, и отправили в отставку. А Аваков седьмой год находится на позиции. Какие у него результаты? В полиции больше не берут взятки, не издеваются над задержанными, пьяные работники не убивают детей и не ездят за рулем? Конечно, министр не несет ответственность за действия каждого отдельного сотрудника. Но он все-таки глава ведомства. И все происходящее – в том числе его вина. А он, судя по всему, так не считает. Да, МВД очень большой орган. Но шесть лет на посту – это внушительный срок, за который можно было бы провести радикальные изменения. Отставка Авакова сейчас – это надежда на реформу. Это может дать шанс другому человеку проводить реальные преобразования", – резюмировал Боровик.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с отчетом о своей работе в Верховной Раде. Он рассказал о ходе расследования резонансных происшествий и призвал депутатов не обвинять всю полицию в неэффективной работе "из-за нескольких негодяев". Он сообщил, что для предупреждения нарушений МВД оборудует все подразделения полиции системой полной видеофиксации следственных действий.

В это время возле здания Верховной Рады в центре Киева протестовали активисты. Митингующие высказали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указали на последние резонансные преступления – изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, а также потребовали отправить Авакова в отставку.