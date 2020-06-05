Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков: Дело Маркива – это операция российских спецслужб на территории Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что у стороны защиты арестованного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива хорошие шансы в апелляционном суде. В 2019 году украинца приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о гибели на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков: Считаю, что Маркив будет свободен. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы
Аваков: Считаю, что Маркив будет свободен. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы
Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время отчета в Верховной Раде 5 июня заявил, что к аресту украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии причастны российские спецслужбы, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он напомнил, что Маркив в 2013 году приехал в Украину "из благополучной Италии", чтобы принять участие в Революции достоинства, а затем защищал Родину от российской агрессии на Донбассе. 

"Мы уверены, что обвинения в его причастности к убийству итальянского журналиста [Андреа Роккелли] полностью фальсифицированы и являются специальной операцией российских спецслужб, которая реализовывается на территории Италии", – сказал Аваков. 

Он заверил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы Маркива освободили.  

Министр высоко оценил шансы стороны защиты нацгвардейца во время апелляции по делу.

"Сейчас мы ожидаем конца карантина в Италии. Будет объявлено заседание апелляционного суда, где, уверен, у нас очень хорошие позиции. Также продолжим дипломатические усилия на уровне между правительствами", – сказал министр.

Он напомнил, что Украина возобновила расследование дела об убийстве Роккелли, несколько недель назад в Славянске Донецкой области был проведен следственный эксперимент, "который стопроцентно доказывает: Маркив не мог быть причастен, даже физически, к этому убийству".

"Считаю, что Маркив будет свободен. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", – сказал министр. 

Маркива задержали в Болонье в июне 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговорЮристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции, но работу судебной системы Италии нарушила пандемия коронавируса. 

Теги: Арсен Аваков, Италия, Национальная гвардия, война в Украине, апелляция, война на Донбассе, Виталий Маркив, Андреа Роккелли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Леди Гага передала свой профиль в Instagram в распоряжение движения Black Lives Matter
Леди Гага передала свой профиль в Instagram в распоряжение движения Black Lives Matter
"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка
"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка
"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном
"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном
"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака
"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS