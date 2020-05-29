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Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать дело Маркива

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин опубликовал заявление с призывом в местном журнале Il Venerdi.

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Украинского нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству
Украинского нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству
Фото: Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia / Facebook

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Обращение посла обнародовано в журнале Il Venerdi, сообщается на странице посольства Украины в Италии в Facebook.

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Роккелли не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, среди которых и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву", – говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что публикация, вышедшая в ограниченном редакцией формате, "стала результатом длительного диалога" посольства с руководством и журналистами издания La Repubblica о предоставлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/2937716452970616

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговорЮристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса ситуация пока заморожена.

Теги: Россия, МВД, Украина, Италия, убийство, посольство, агрессия, приговор, журналисты, Виталий Маркив
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