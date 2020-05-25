Дело Маркива. В Славянске провели следственный эксперимент

Специалисты провели ряд исследований в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент с убийством итальянского журналиста Андреа Роккелли, в котором обвиняют украинского военного Виталия Маркива.

Маркива (в центре) задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли Фото: mvs.gov.ua

Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыла в Славянск Донецкой области для проведения следственного эксперимента по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Фото: mvs.gov.ua

Специалисты провели акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент с убийством итальянского журналиста Андреа Роккелли, в котором подозревают украинского военного.

Фото: mvs.gov.ua

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса ситуация пока заморожена.