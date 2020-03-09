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Апелляционный процесс по делу Маркива заблокирован из-за коронавируса, нацгвардейцу запретили свидания

Из-за вспышки коронавирусной инфекции судопроизводство в Италии остановлено. Апелляционный суд округа Ломбардия, где должно было начаться рассмотрение апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, не работает.

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Суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам заключения
Суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам заключения
Фото: radiosvoboda.org

Начало апелляционного процесса в Милане по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива заблокировано из-за эпидемии COVID-19. Об этом "Радіо Свобода" рассказали адвокаты осужденного.

Итальянское правительство постановило приостановить деятельность судов до 31 марта.

В регионе Ломбардия и его крупнейшем городе Милане закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.

"На апелляционном процессе суд состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован", – сказала Донателла Рапетти, одна из адвокатов Маркива.

20 ноября защита подала жалобу на приговорЮристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Сейчас, по словам Рапетти, можно надеяться на июнь, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии COVID-19.

С целью предотвращения распространения вируса в пенитенциарных учреждениях Италии осужденным временно запретили свидания, зато увеличили количество времени на телефонные разговоры, рассказала мать нацгвардейца Оксана Максимчук. Теперь она и жена могут говорить с Виталием не шесть, а восемь раз в неделю по 10 минут. Разрешена передача продуктов и необходимых вещей для заключенного.

Нацгвардейца задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

Вспышка коронавируса в Италии к 9 марта унесла 463 жизни.

Теги: Италия, эпидемия, Милан, апелляция, Виталий Маркив, Ломбардия, коронавирус, Covid-19
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