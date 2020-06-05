МВД Украины планирует оборудовать все подразделения полиции системой полной видеофиксации следственных действий

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что после изнасилования женщины в отделе полиции в Кагарлыке министерство решило усилить функции инспекции личного состава Нацполиции.

Аваков рассказал, что во всех подразделениях полиции будет установлена система Custody Records Фото: radiosvoboda.org

Министерство внутренних дел Украины намерено оборудовать все подразделения полиции системой полной видеофиксации следственных действий. Об этом во время отчета в Верховной Раде 5 июня рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что такое решение было принято после событий в отделе полиции в Кагарлыке Киевской области, сотрудники которого подозреваются в применении пыток и изнасиловании.

"По итогам анализа этого инцидента и общего совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности приняли определенные решения относительно введения дополнительных функций инспекции личного состава Национальной полиции. В частности, во всех подразделениях будет установлена система Custody Records, то есть полной видеофиксации следственных действий", – сообщил министр.

Кроме того, будет пересмотрен кадровый состав инспекции, ее сотрудникам повысят зарплату.

"В ее состав введут сотрудников с опытом работы в оперативных подразделениях", – сказал он.

Министр также сообщил, что при отборе в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование для выявления агрессивного поведения.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им сообщили о подозрении. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.