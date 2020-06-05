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ПОЛИТИКА

МВД Украины планирует оборудовать все подразделения полиции системой полной видеофиксации следственных действий

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что после изнасилования женщины в отделе полиции в Кагарлыке министерство решило усилить функции инспекции личного состава Нацполиции.

Аваков рассказал, что во всех подразделениях полиции будет установлена система Custody Records
Аваков рассказал, что во всех подразделениях полиции будет установлена система Custody Records
Фото: radiosvoboda.org

Министерство внутренних дел Украины намерено оборудовать все подразделения полиции системой полной видеофиксации следственных действий. Об этом во время отчета в Верховной Раде 5 июня рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он сказал, что такое решение было принято после событий в отделе полиции в Кагарлыке Киевской области, сотрудники которого подозреваются в применении пыток и изнасиловании. 

"По итогам анализа этого инцидента и общего совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности приняли определенные решения относительно введения дополнительных функций инспекции личного состава Национальной полиции. В частности, во всех подразделениях будет установлена система Custody Records, то есть полной видеофиксации следственных действий", – сообщил министр.

Кроме того, будет пересмотрен кадровый состав инспекции, ее сотрудникам повысят зарплату. 

"В ее состав введут сотрудников с опытом работы в оперативных подразделениях", – сказал он. 

Министр также сообщил, что при отборе в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование для выявления агрессивного поведения.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им сообщили о подозрении. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: МВД, Арсен Аваков, полиция, Национальная полиция, Кагарлык
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