"Есть более актуальные вопросы". Проект постановления об отставке Авакова не дошел до комитета Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит проект постановления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на следующей неделе.

Проект постановления об увольнении Авакова с его должности был зарегистрирован 5 июня Фото: mvs.gov.ua

Проект постановление фракции "Голос" об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не смогли рассмотреть на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе. Об этом говорится на сайте политсилы.

"В нашем якобы диджитализированном государстве документ об отставке министра не смог за шесть дней преодолеть расстояние в 200 метров – от здания парламента к зданию комитетов. Мы с коллегами готовы самостоятельно отнести его хоть завтра. Удивляет, как правоохранительный комитет расставляет свои приоритеты", – отметил нардеп "Голоса", первый заместитель главы комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Он добавил, что на комитете звучали слова, что есть вопросы "более важные и актуальные", чем отставка главы МВД.

В "Голосе" добавили, что рассмотрение проекта состоится на следующей неделе.

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова.

В тот же день в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с его должности.