Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Есть более актуальные вопросы". Проект постановления об отставке Авакова не дошел до комитета Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит проект постановления об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на следующей неделе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проект постановления об увольнении Авакова с его должности был зарегистрирован 5 июня
Проект постановления об увольнении Авакова с его должности был зарегистрирован 5 июня
Фото: mvs.gov.ua

Проект постановление фракции "Голос" об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не смогли рассмотреть на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе. Об этом говорится на сайте политсилы.

"В нашем якобы диджитализированном государстве документ об отставке министра не смог за шесть дней преодолеть расстояние в 200 метров – от здания парламента к зданию комитетов. Мы с коллегами готовы самостоятельно отнести его хоть завтра. Удивляет, как правоохранительный комитет расставляет свои приоритеты", – отметил нардеп "Голоса", первый заместитель главы комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Он добавил, что на комитете звучали слова, что есть вопросы "более важные и актуальные", чем отставка главы МВД.

В "Голосе" добавили, что рассмотрение проекта состоится на следующей неделе.

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова.

В тот же день в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с его должности.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, отставка, партия Голос, Андрей Осадчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Боуи снимет ремейк "Голода" с Лоуренс СМИ
Сын Боуи снимет ремейк "Голода" с Лоуренс – СМИ
Раздача бесплатных платьев для учителей закончилась для Уизерспун судебным иском
Раздача бесплатных платьев для учителей закончилась для Уизерспун судебным иском
"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес
"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS