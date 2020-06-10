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ДЕНЬГИ

Аваков просит выделить 2,6 млрд грн из антикоронавирусного фонда на доплаты сотрудникам МВД

Министерство внутренних дел Украины попросило 171 млн грн из бюджета на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

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В середине апреля Кабмин создал антикоронавирусный фонд в размере 64,7 млрд грн
В середине апреля Кабмин создал антикоронавирусный фонд в размере 64,7 млрд грн 
Фото: depositphotos.com

В конце мая Министерство внутренних дел Украины обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплат в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

13 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год и создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн).

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств фонда. Деньги из фонда было решено направить на помощь гражданам в связи с пандемией и на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

По состоянию на 1 июня правительство потратило почти половину средств фонда.

Теги: МВД, Арсен Аваков, госбюджет, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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