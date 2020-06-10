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В Бразилии через суд восстановили работу сайта со статистикой о COVID-19

Министерство здравоохранения Бразилии прекратило публиковать данные о смертях и случаях заболевания COVID-19 в субботу, 6 июня, что вызвало негодование общественности.

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Бразилия находится на втором месте в мире по количеству случаев заболевания COVID-19
Бразилия находится на втором месте в мире по количеству случаев заболевания COVID-19
Фото: EPA

В Бразилии по решению Верховного суда восстановила работу веб-сайта, на котором публиковались полные данные о COVID-19 в стране. Об этом 10 июня сообщает BBC.

Министерство здравоохранения Бразилии прекратило публиковать данные по смертям и случаям заболевания COVID-19 в субботу, 6 июня, что вызвало негодование общественности. В министерстве заявили, что будут сообщать только о случаях, произошедших за последние 24 часа.

Из-за такого решения критики обвинили правительство в манипулировании данными, а Национальный совет государственных секретарей здравоохранения Бразилии назвал этот шаг "авторитарным, бесчувственным, бесчеловечным и неэтичным".

Три политические партии обратились в суд, чтобы возобновить работу сайта. Судья поручил министерству полностью восстановить публикацию данных о COVID-19 в интересах общественного здравоохранения.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на втором месте по количеству случаев заболевания. В стране подтвердили COVID-19 почти у 470 тыс. человек, 38,4 тыс. из них умерли. Всего в мире коронавирусной инфекцией заразилось 7,2 млн человек, 411 тыс. умерли, 3,3 млн вылечились.

Теги: Бразилия, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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