Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Бразилии прошли массовые протесты против Болсонару

В Бразилии прошла первая с начала пандемии массовая демонстрация против президента страны Жаира Болсонару и его политики в отношении сдерживания коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди плакатов на акции были такие: "Терроризм это политика правительства по уничтожению"
Среди плакатов на акции были такие: "Терроризм – это политика правительства по уничтожению"
Фото: ЕРА

7 июня в нескольких бразильских городах вспыхнули антиправительственные акции протеста. По мнению демонстрантов, президент страны Жаир Болсонару не в состоянии справиться с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Демонстранты с плакатами в защиту демократии и против расизма собрались в крупнейших городах Бразилии, несмотря на медицинские рекомендации социального дистанцирования. Параллельно проходили акции в поддержку Болсонару, однако они были малочисленные, пишет агентство.

Власти столкнулись с недовольством населения страны после того, как перестали публиковать статистику о заболеваемости COVID-19. В ответ на такие действия центральной власти министры здравоохранения всех бразильских штатов начали собирать и публиковать свои собственные цифры.

Демонстрации в Бразилии были в основном мирными, однако небольшая группа в одном из городов все же столкнулась с полицией, отмечает Bloomberg.

Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Болсонару за все время пандемии коронавируса, отмечает "Немецкая волна".

В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано "Против расизма и фашизма" и "Терроризм – это политика правительства по уничтожению", пишет издание.

6 июня Болсонару заявил, что поддерживает решение правительства частично скрыть данные по числу заражений коронавирусом в стране. "Сводные данные не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", – подчеркнул Болсонару. По его словам, министерство здравоохранения Бразилии разрабатывает другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов.

Страна находится на втором месте в мире по распространению заболевания.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 009 065 человек. Жертвами COVID-19 стали 402 730 человек, выздоровел 3 140 721. В Бразилии заболело 691 758 человек, 36 455 умерших и 283 952 излечившихся, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: протесты, полиция, Бразилия, демонстрация, Жаир Болсонару, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Средний палец". Mozgi на своем YouTube-канале презентовала ролик. Видео
  "Средний палец". Mozgi на своем YouTube-канале презентовала ролик. Видео
Хореограф Кот устроил тренировку на трассе
Хореограф Кот устроил тренировку на трассе
Племянница Ротару вышла замуж. Фото
Племянница Ротару вышла замуж. Фото
  Гвоздева: До сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем
  Гвоздева: До сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS