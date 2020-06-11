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ПОЛИТИКА

Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества.

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Проект постановления об увольнении Авакова был зарегистрирован 5 июня
Проект постановления об увольнении Авакова был зарегистрирован 5 июня
Фото: mvs.gov.ua

Верховная Рада приняла отчет министра внутренних дел Арсена Авакова, и замечаний народные депутаты не высказали. Об этом во время пресс-конференции 11 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможной отставке главы МВД, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Шмыгаль подчеркнул, что МВД сегодня стоит на обеспечении стабильности ситуации в Украине.

"Поэтому в кризисной ситуации, в тех процессах, в которых мы пребываем, я сегодня абсолютно понимаю, что нам нельзя размениваться на политические вещи, нам необходимо управлять кризисами, которые у нас сегодня возникли. Не один кризис – целый ряд. Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества", – отметил премьер.

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова.

В тот же день в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с его должности.

10 июня нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук сообщил, что постановление за шесть дней так и не дошло до соответствующего комитета Верховной Рады, а члены комитета заявляли, что есть вопросы "более важные и актуальные".

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, отставка, Денис Шмыгаль
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