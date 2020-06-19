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Депутаты от "Слуги народа" говорили, что не хотят голосовать за программу действий правительства из-за Авакова – нардеп

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Евгения Кравчук рассказала, что ее коллеги обсуждали замену министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Чтобы менять Авакова, нужно понимать, кто его заменит и справится ли этот кандидат, считает Кравчук.

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Кравчук: Логично во фракции найти хотя бы две трети голосов, чтобы депутаты выразили недоверие министру
Кравчук: Логично во фракции найти хотя бы две трети голосов, чтобы депутаты выразили недоверие министру
Фото: МВС України / Facebook

На заседании фракции "Слуга народа", на котором посредством видеосвязи присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, депутаты сообщили, что они не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, об этом "Общественному радио" рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"То, что касается [отставки] господина Авакова, должно быть мнением не нескольких или нескольких десятков депутатов. Потому что если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии. Ведь потом эти голоса надо найти и в зале", – сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что важен вопрос кандидата, который мог бы заменить Авакова.

"Когда поднимается вопрос отставки министра, надо понимать, действительно ли уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с Министерством внутренних дел", – считает нардеп. 

На заседании 18 июня Верховная Рада во второй раз не утвердила программу действий правительства. За соответствующее решение проголосовало только 207 парламентариев при необходимых 226. Свои голоса "за" отдали 176 народных депутатов от "Слуги народа", 17 – из группы "Довіра", шесть – из группы "Партия "За майбутнє" и восемь внефракционных. Остальные проект постановления не поддержали.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, Арсен Аваков, правительство, Слуга народа, Евгения Кравчук
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