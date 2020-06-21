Кабмин Украины выделит помощь пострадавшим от взрыва в киевской многоэтажке

Правительство сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины планирует выделить помощь жителям многоэтажного дома в Киеве, которые пострадали от взрыва 21 июня. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин, от которых поступает информация о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва.

"Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента", – говорится в сообщении.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека. Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве ведут поиски еще трех человек.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.