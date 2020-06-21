Спасатели ищут еще трех человек на месте взрыва в киевской многоэтажке

На месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева работают все экстренные службы.

Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве ведут поиски еще трех человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

"На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате обвала перекрытий между этажами один человек погиб (по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибших уже двое. – "ГОРДОН"), трех человек деблокировали. Поиски еще трех жильцов дома продолжаются", – говорится в сообщении.

Причина взрыва выясняется. Решается вопрос о правовой квалификации события, отметили в полиции.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно – газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.