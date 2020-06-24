Российский ФК "Локомотив" в полном составе ушел на самоизоляцию

Как сообщается на сайте клуба, команда приняла такое решение в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в Премьер-лиге.
"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке", – сказал вице-капитан "Локомотива" Маринато Гилерме.
Как пишет "Медуза", коронавирус обнаружили у игроков трех российских клубов: "Динамо", "Уфы" и "Ростова".
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