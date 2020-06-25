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В Чехии зафиксирован самый высокий прирост новых заболевших коронавирусом за два месяца

В Чехии за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 127 человек, что является максимальным показателем с 21 апреля, когда было зарегистрировано 133 новых пациента.

Об этом свидетельствуют данные чешского издания Novinky. Всего в стране подтверждено 10,77 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С 18 мая до прошлой пятницы суточный прирост не превышал 100 случаев.

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