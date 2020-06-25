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"И июнь, и июль мы проживем в ограничениях". Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будет длиться карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на вопрос, когда закончится карантин, точный ответ сегодня не сможет дать ни одно правительство в мире.

Шмыгаль: Конечно, эпидемия неприятно, но не смертельно, как говорится
Шмыгаль: Конечно, эпидемия – неприятно, но не смертельно, как говорится
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу НВ, фрагмент которого опубликован 25 июня, заявил, что сейчас никто в стране не сможет точно спрогнозировать, сколько будет продолжаться карантин, но уже очевидно, что в июне и июле часть ограничений останется.

Он отметил, что на вопрос, когда закончится карантин, точный ответ сегодня не сможет дать ни одно правительство в мире.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам [помочь] управлять летальностью", – сказал премьер.

Он отметил, что при принятии решений об ослаблении карантина правительство учитывает высокую летальность от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Если летальность от этой болезни сегодня в Украине между 2,5% и 2,9%, то от классического гриппа  до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь [в случае COVID-19] почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Каждый десятый человек  это действительно страшно, это катастрофа. Если от болезни умирает ноль людей, можно болеть  это не страшно. Переболели (насморк, температура), вылечились – страна живет, работает без ограничений. Конечно, эпидемия  неприятно, но не смертельно, как говорится", – считает премьер.

Шмыгаль сказал, что цель правительства – "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства". Только тогда, по его мнению, можно будет полностью снять карантин и "жить обычной жизнью".

"До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими. Необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику и одновременно спасти как можно больше человеческих жизней", – заявил премьер.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Украине начала стремительно расти. В частности, 25 июня коронавирус был подтвержден у 994 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 40 008 человек, 1067 из них скончались, а 17 758 выздоровели.

Теги: карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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