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Львовская область вышла на первое место в Украине по числу инфицированных коронавирусом

Во Львовской области коронавирус подтвержден у 4627 человек – это самый высокий показатель в Украине.

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За последние сутки лаборатории во Львове провели 800 ПЦР-исследований на коронавирус
За последние сутки лаборатории во Львове провели 800 ПЦР-исследований на коронавирус
Фото: depositphotos.com

25 июня Львовская область вышла на первое место в Украине по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

До 24 июня включительно в лидерах были Киев и Черновицкая область

Во Львовской области коронавирусом заразилось не менее 4627 человек, в том числе 204 – за последние сутки (в других регионах суточный прирост не превышал 100 новых случаев). 

От коронавируса в области умерло 123 человека (+три за сутки), вылечилось 712 человек (+12 за сутки). 

Заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба противодействия коронавирусу Галина Сличная сообщила Zaxid.net, что вчера во львовских лабораториях провели 800 исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. 

В больницах на территории области находится 821 пациент с коронавирусной инфекцией, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в регионе, 24 июня львовские власти решили смягчить карантин – разрешили работу кафе и спортзалов. Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что это вынужденный шаг "для сохранения малого и среднего бизнеса". 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,4 млн, из них более 4,74 млн вылечились, а более 482,8 тыс. умерли. 

В Украине по состоянию на утро 25 июня коронавирус подтвержден у 40 008 человек, из них 17 758 выздоровели, а 1067 скончались. Среди самых пострадавших от коронавируса регионов, кроме Львовской области, – Киев (4613 инфицированных), Черновицкая (4531) и Ровенская области (3248). 

Теги: Львов, Андрей Садовый, Львовская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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