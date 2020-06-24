Львов, несмотря на рост заболеваемости, разрешает работу кафе и спортзалов

В частности, заведениям общественного питания разрешат принимать посетителей в помещении, также могут возобновить работу спортзалы и фитнесс-клубы. Этим заведениям разрешено принимать не больше 10 клиентов, сотрудникам необходимо "системно проводить ИФА-тестирование".
При этом, в соответствии с данными Минздрава, Львов не соответствует минимальным критериям для снятия карантина (превышен процент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом).
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".