Львов, несмотря на рост заболеваемости, разрешает работу кафе и спортзалов

В частности, заведениям общественного питания разрешат принимать посетителей в помещении, также могут возобновить работу спортзалы и фитнесс-клубы. Этим заведениям разрешено принимать не больше 10 клиентов, сотрудникам необходимо "системно проводить ИФА-тестирование".

При этом, в соответствии с данными Минздрава, Львов не соответствует минимальным критериям для снятия карантина (превышен процент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом).