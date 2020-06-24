Пассажирские поезда начнут курсировать во Львов с 26 июня, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В Украине железнодорожное сообщение, приостановленное из-за карантина, возобновились с 1 июня Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом. Об этом говорится на сайте компании.

По словам председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика, пассажирские поезда начнут курсировать в город с 26 июня.

В частности, будут возобновлены рейсы сообщением Дарница, Киев – Львов и Львов – Одесса. Также запустят два поезда из Киева во Львов.

Помимо этого, будет восстановлено движение поездов, которые курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.

"Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажу билетов", – отметил Юрик.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

За минувшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в стране зарегистрировано 39 014 случаев COVID-19, 1051 человек скончался, а 17 409 выздоровели.

Во Львовской области зафиксировано 4423 случая коронавируса, 120 человек умерли, 700 выздоровели.