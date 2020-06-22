Украина не собирается возобновлять железнодорожное сообщение с РФ – МИД

Россия находится на третьем месте в мире по числу заболевших COVID-19, вопрос возобновления пассажирского сообщения с этой страной не рассматривается. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Поезда между Украиной и Россией не ходят из-за эпидемии коронавируса Фото: ЕРА

Украина не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, сказал в интервью "Укринформу", которое опубликовано 22 июня, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией пока на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных [COVID-19]. Просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", – заявил дипломат.

С 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и Россией. Поезда ходили между этими странами до марта 2020 года, когда Украина закрыла границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

По официальным данным, в РФ коронавирус обнаружен у 592 280 человек, скончалось – 8206.