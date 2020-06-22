Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией – замглавы МИД Украины

Украина продолжает проводить ревизию двусторонних соглашений с Россией, чтобы определить, какие из них могут быть отменены, заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

В интервью “Укринформу” он отметил, что до начала войны между Киевом и Москвой было заключено 453 соглашения. На данный момент в силе осталось около 300 документов.

По его словам, от идеи отменить все договоры и разорвать дипломатические отношения Украина отказалась, чтобы не навредить собственным гражданам.

“Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будем иметь механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя“, – отметил он.

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