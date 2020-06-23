Ляшко заявил, что в западных областях Украины могут ужесточить карантин

В западных областях Украины могут быть ужесточены карантинные мероприятия, считает замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщает "Українські новини", на пресс-конференции 23 июня Ляшко отметил, что всего в Украине не соответствуют новым критериям для смягчения карантина 14 областей.

"Самая критическая ситуация относительно возможности введения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", – отметил он.

В соответствии с постановлением Кабмина об адаптивном карантине решение о смягчении или ужесточении ограничительных мер с учетом эпидемической ситуации должны принимать региональные власти.

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