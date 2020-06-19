"Ганьба!" Виктора Ляшко не пустили в Житомирский лабораторный центр

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Житомирский областной лабораторный центр с приказами об увольнении нынешнего руководителя медучреждения Зиновия Парамонова и о назначении нового и.о. директора.

Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко 18 июня не пустили в Житомирский областной лабораторный центр. Об этом сообщает издание "Житомир.info".

Отмечается, что Ляшко приехал с приказами об увольнении нынешнего руководителя медучреждения Зиновия Парамонова и о назначении нового и.о. директора. Однако в защиту руководителя стал коллектив лабораторного центра – в частности, сотрудники требовали объяснить причину увольнения Парамонова.

"Никого мы не увольняем, мы меняем руководителя работ, потому что сейчас есть исполняющий обязанности по приказу, и уполномочиваем другого человека на выполнение функций главного санитарного врача области. С 22 июня правительство изменило подход к внедрению адаптивного карантина, у областного санитарного врача расширяются полномочия: именно он будет ходатайствовать перед региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям о ведении карантина, для того чтобы сдерживать коронавирус. Это лицо на уровне области получает большие полномочия, и на нем большая ответственность. Мне нужно, чтобы люди оперативно, эффективно реагировали, поскольку за этими решениями стоят сотни жизней. Здесь люди привыкли к руководителю, им комфортно. Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать", – заявил Ляшко.

В свою очередь Парамонов не согласился с мнением главного санврача страны.

"За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в шесть раз – от 100 до почти 600 за сутки, мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Я сегодня предложил облгосадминистрации оперативный план области, чтобы создать такие лаборатории в Бердичеве, Новоград-Волынском, Коростене. Я моложе [президента США Дональда] Трампа, а мои родители и деды дожили до 100 лет, и у меня, кроме глаукомы, нет ни одного диагноза на сегодня. А мой опыт, дай бог, чтобы в Украине нашли еще человека, который проработал хирургом 15 лет и выполнил около 15 тыс. операций. Вот орден за заслуги в хирургии, за Чернобыль, а второй орден – за 15 лет работы", – возразил Парамонов.

Заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко отметила, что Парамонова не уволят с работы, а предложат другую должность.

Ляшко также сообщил, что приказ министра не был зарегистрирован в канцелярии Житомирского областного лабораторного центра, чем было нарушено действующее законодательство. По его словам, такие действия будут оценены правоохранительными органами.

После этого главный санитарный врач Украины покинул территорию лабораторного центра под крики "Ганьба!".

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

В Житомирской области – 1201 случай COVID-19, 21 человек умер, 609 выздоровели.