В Национальной академии СБУ зафиксирована вспышка коронавируса

Состояние заболевших курсантов Национальной академии СБУ удовлетворительное, течение болезни легкое, заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Национальной академии Службы безопасности Украины (Киев) зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-центре СБУ.

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из курсантов после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", – заявили в пресс-центре.

По информации СБУ, состояние здоровья заболевших курсантов удовлетворительное, течение болезни легкое.

"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", – рассказали в СБУ.

В академии проводят дополнительное тестирование. Кроме того, в учебном заведении "усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений".

Сколько курсантов заразилось, в пресс-центре не уточнили. По данным "Интерфакс-Украина", в соцсетях сообщалось о 27 подтвержденных случаях инфицирования.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля. 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.