Зеленский: Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужны четкие правила для общественных мест

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, когда люди будут понимать суть адаптивного карантина, тогда станут больше его придерживаться.

Зеленский: Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта Фото: Офіс Президента України / Facebook

Чтобы Украине не пришлось возвращаться к жесткому карантину, нужно установить четкие правила для общественных мест. Об этом в ходе совещания по предотвращению распространения коронавируса заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

По мнению президента, в связи с новыми антирекордами инфицирования COVID-19 в Украине существует потребность четкой согласованной коммуникации с обществом относительно правил карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, станут больше придерживаться адаптивного карантина", – сказал Зеленский.

Участники совещания отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике.

В Национальной полиции Украины подчеркнули, что за последние несколько дней втрое увеличилось количество составленных админпротоколов за нарушение карантина.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный антирекорд. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.