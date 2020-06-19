"Хотят быть хорошими перед выборами". Шмыгаль заявил, что местные власти закрывают глаза на угрозу коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан к полному выполнению карантинных требований.

Местные власти "закрывают глаза" на угрозу коронавирусной инфекции. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства 19 июня.

"Местная власть, к сожалению, в некоторых случаях закрывает глаза на угрозу... Они хотят быть хорошими для людей перед предстоящими выборами и ослабляют карантин", – сказал премьер.

По его мнению, это может привести к "началу очередной волны заболеваемости коронавирусом".

"Единственное спасение – соблюдение всех правил, масочного режима, социальной дистанции. Это должно стать сигналом, что [угроза коронавируса] – не фейк. Правительство призывает соблюдать все правила", – сказал Шмыгаль.

Он призвал министра внутренних дел Арсена Авакова "обеспечить усиленный контроль" за соблюдением карантина, чтобы "напомнить людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться".

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля. 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.