Из-за карантина украинцы меньше болели гриппом – Центр общественного здоровья

С конца сентября 2019 года по май 2020 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине переболело 4,9 млн человек. В прошлом сезоне переболело на полмиллиона человек больше – 5,4 млн.

В Украине за прошедший сезон гриппом переболело на полмиллиона человек меньше Фото: depositphotos.com

Результаты эпидемического сезона показали, что украинцы меньше болели гриппом и ОРВИ. Снижением заболеваемости в Центре общественного здоровья Украины связывают с карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19. Об этом ЦОЗ сообщил 24 июня в Facebook.

С 30 сентября 2019 года до 17 мая 2020 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине переболело 4,9 млн человек, это на полмиллиона меньше, чем в предыдущем сезоне, тогда переболело 5,4 млн. 160 181 человек нуждался в госпитализации, из которых 72% – это дети до 17 лет, отметили в центре.

За сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай. Среди умерших было двое детей. Летальность от осложнений была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа, подчеркнули в Центре общественного здоровья.

При этом отмечено, что количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией, в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

"С начала отчетного сезона против гриппа вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения) при имеющихся 542 тыс. доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%. Из 15,1 млн людей, которые относятся к группе риска, вакцинировались лишь 1,6%. Из 379 тыс. медицинских работников от гриппа иммунизировались 12,8%", – сообщили в ЦОЗ.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.