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В Украине показатель заболеваемости достиг 50 человек на 100 тыс. населения – Степанов

Количество активных пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине достигло 50 человек на 100 тыс. населения.

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Об этом на брифинге 25 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос, почему показатель активных случаев заболевания для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны был определен на уровне 40 человек на 100 тыс.

"Когда мы определялись с этим критерием, Украина уже была в условиях адаптивного карантина. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день, кстати, он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней... За 10 дней мы прошли этот путь – от 37 до 50", – сказал он.

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Теги: Украина, Министерство здравоохранения, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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