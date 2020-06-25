В Украине показатель заболеваемости достиг 50 человек на 100 тыс. населения – Степанов

Количество активных пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине достигло 50 человек на 100 тыс. населения.

Об этом на брифинге 25 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос, почему показатель активных случаев заболевания для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны был определен на уровне 40 человек на 100 тыс.

"Когда мы определялись с этим критерием, Украина уже была в условиях адаптивного карантина. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день, кстати, он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней... За 10 дней мы прошли этот путь – от 37 до 50", – сказал он.