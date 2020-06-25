В Украине показатель заболеваемости достиг 50 человек на 100 тыс. населения – Степанов

Об этом на брифинге 25 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос, почему показатель активных случаев заболевания для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны был определен на уровне 40 человек на 100 тыс.
"Когда мы определялись с этим критерием, Украина уже была в условиях адаптивного карантина. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день, кстати, он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней... За 10 дней мы прошли этот путь – от 37 до 50", – сказал он.
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