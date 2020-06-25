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В Украине дексаметазон включили в протокол лечения коронавирусной инфекции – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины включило стероидный препарат дексаметазон в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19. В середине июня британские ученые заявляли, что этот препарат существенно снижает риск летального исхода у пациентов с тяжелым течением болезни.

О включении дексаметазона в протокол 25 июня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. "Мы рассмотрели вопрос об обновлении стандартов предоставления медпомощи при COVID-19. В том числе – о внесении дексаметазона в наш клинический протокол", – отметил чиновник.

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