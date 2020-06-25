В Украине дексаметазон включили в протокол лечения коронавирусной инфекции – Минздрав

О включении дексаметазона в протокол 25 июня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Мы рассмотрели вопрос об обновлении стандартов предоставления медпомощи при COVID-19. В том числе – о внесении дексаметазона в наш клинический протокол", – отметил чиновник.
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