Степанов заявил, что украинские врачи добиваются больших успехов в лечении COVID-19 по сравнению с предыдущими месяцами

За сутки в Украине было проведено 23 905 тестирований на COVID-19, из них 13 015 – методом полимеразной цепной реакции и 10 890 ИФА-тестов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине коронавирус выявили у 64 детей и 103 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, за этот период по всей стране было госпитализировано 206 человек.

Проведено 23 905 тестирований на COVID-19, из них 13 015 – методом полимеразной цепной реакции и 10 890 ИФА-тестов.

Степанов отметил, что на данный момент украинские врачи добиваются больших успехов в лечении COVID-19 по сравнению с предыдущими месяцами.

"Давайте поможем нашим врачам", – сказал министр. Он призвал украинцев придерживаться установленных правил: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

По словам Степанова, эти меры снизят число госпитализаций и нагрузку на больницы страны.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.