Кабмин освободил приезжающих в Украину от обязанности проходить обсервацию

Проект постановления, согласно которому разрешается не уходить на самоизоляцию или обсервацию для приезжающих в Украину, представил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Кабинет Министров Украины разрешил гражданам, которые пересекли украинскую границу, не проходить обязательную обсервацию в случае негативного теста на COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект постановления представил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции и обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР", – отметил министр.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.