В Киевской области до конца недели могут ужесточить карантин

Из-за роста динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией в Киевской области в течение ближайших дней может быть ужесточен карантин.

Об этом в ходе видеообращения заявил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он отметил, что область соответствует минимальным показателям для смягчения карантина, кроме динамики заболеваемости – за последние сутки этот показатель достиг 23,2% (для смягчения карантина он не должен превышать 10%).

"Этот показатель вызывает беспокойство. Если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение [об ужесточении карантина]", – подчеркнул Володин.