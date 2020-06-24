В Киевской области до конца недели могут ужесточить карантин

Об этом в ходе видеообращения заявил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Он отметил, что область соответствует минимальным показателям для смягчения карантина, кроме динамики заболеваемости – за последние сутки этот показатель достиг 23,2% (для смягчения карантина он не должен превышать 10%).
"Этот показатель вызывает беспокойство. Если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение [об ужесточении карантина]", – подчеркнул Володин.
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