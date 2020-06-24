Киев снова не соответствует критериям для снятия карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины на 24 июня.
В частности, как минимум одному критерию не соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
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