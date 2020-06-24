В Киеве за сутки подтвердили 99 случаев COVID-19

По данным мэра Киева Виталия Кличко, среди жителей столицы, у которых за последние сутки обнаружили коронавирусную инфекцию, есть годовалые дети.

В Киеве за сутки коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 99 человек. Об этом 24 июня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Новости сегодня снова не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4528 подтвержденных случаев инфицирования", – сказал он.

По его информации, среди новых пациентов – три девочки в возрасте от одного года до 14 лет и пять мальчиков в возрасте от одного года до 11 лет.

В числе тех, у кого COVID-19 подтвердили за последние 24 часа, – пять медиков.

Госпитализировали 14 новых больных.

На утро 24 июня коронавирус в Украине был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в стране зарегистрировано 39 014 случаев COVID-19, 1051 человек скончался, а 17 409 выздоровели.

По числу случаев COVID-19 Киев лидирует среди всех регионов страны.