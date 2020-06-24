В Харьковском диспансере объяснили увольнение персонала "массовым психозом"

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который недавно начал принимать больных COVID-19, не хватает 25 медсестер и пяти анестезиологов, заявила директор медучреждения Ирина Пирогова.

После того как Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать на лечение больных COVID-19, оттуда стали увольняться медики, так как боятся заразиться коронавирусом. Об этом в hromadske рассказала директор медучреждения Ирина Пирогова.

"Может, массовый психоз, не знаю. [Медики] боятся заболеть. Хотя средства защиты есть. Может, ситуация, которая вчера случилась на территории учреждения (представители чернобыльских организаций 22 июня протестовали против приема больных COVID-19. – "ГОРДОН"), тоже вызвала обострение, выбила из психического равновесия", – рассказала она.

Директор отметила, что изначально планировалось, что около 70 человек будут работать с инфицированными коронавирусом, однако многие медики отказалась.

"Индивидуально разговаривала с каждым. По мере того, как наступал момент, что повезут больных, отказалось человек 40. И вот на сегодня отказалось еще человек 15. Кто увольняется, кто пишет объяснение, что не хочет работать с COVID-19", – уточнила она.

Пирогова заявила, что сейчас больнице не хватает 25 медсестер и пяти анестезиологов.

Заместитель директора по медицинской части областной инфекционной больницы Валентина Маслова рассказала журналистам, что в диспансер начали устраиваться врачи из других больниц, но проблема с медсестрами остается сложной.

"Не хватает около 20 медсестер. Врачей будет достаточно, если рассчитывать на одну реанимацию. Если будет две реанимации, анестезиологов надо вдвое больше", – отметила она, добавив, что медучреждению катастрофически не хватает рентгенолога и рентген-лаборанта, а на обоих постах сегодня по одному человеку.

22 июня представители чернобыльских организаций устроили акцию протеста возле диспансера в Харькове, протестуя против приема больных с COVID-19. 23 июня в медучреждении заявили, что персонал массово отказывается работать с больными COVID-19.

Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения – одно из опорных учреждений региона для приема больных COVID-19, список таких больниц составило Министерство здравоохранения. В Харьковской облгосадминистрации сообщили, что после того, как диспансер попал в список опорных, его дополнительно оборудовали кислородными трассами.

23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.