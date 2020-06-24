"Это результат нашего легкомыслия". Степанов прокомментировал новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине не только стремительно растет количество инфицированных коронавирусом, но и число больных с пневмонией.

В Украине наблюдается рост новых случаев инфицирования коронавирусом в том числе из-за несоблюдения гражданами разработанных Министерством здравоохранения рекомендаций. Об этом 24 июня на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. Уже две недели каждое утро я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, относительно [необходимости] соблюдения рекомендаций и правил, которые были установлены Министерством здравоохранения: это масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков", – сказал министр.

Соблюдение этих правил, подчеркнул он, снижает риск инифицирования коронавирусом.

"Соблюдение этих правил делает нашу жизнь безопасной, уменьшает шанс попасть в больницу, попасть на искусственную вентиляцию легких из-за осложнений, которые дает COVID-19. Но мы почему-то упрямо не хотим придерживаться этих правил. И результат COVID-19 показывает очень-очень быстро", – отметил Степанов.

Он сообщил, что в Украине растет не только количество инфицированных коронавирусом, но и число больных с пневмонией.

"За предыдущие сутки количество протестированных [на коронавирус] людей с пневмонией составляет 958. Таких цифр у нас еще не было! Это говорит о том, что число людей с пневмонией резко возросло. Это все результат в том числе нашего легкомыслия", – сказал Степанов.

Министр сказал, что когда правительство разрабатывало план смягчения карантина, то исходило из того, что граждане будут придерживаться профилактических мероприятий.

"Когда мы входили в режим смягчения карантина, мы искали баланс. И мы его нашли. Баланс между жизней страны и запуском экономики и правилами, которые не дадут нам резкого роста заболеваемости COVID-19. Да, например, может ездить пригородный транспорт, но с соблюдением таких и таких правил. Если одна из составляющих этого баланса начинает нарушаться, то нарушается весь баланс", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние недели заболеваемость начала стремительно расти. В частности, 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.