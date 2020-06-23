"С врачами проблема сложная". В Харькове больных с COVID-19 начал принимать диспансер, который блокировали чернобыльцы

Директор Харьковского специализированного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова сообщила, что за сутки в учреждение поступили 12 больных с COVID-19, один из них находится в реанимации.

Харьковскому областному специализированному диспансеру радиационной защиты населения, где начали принимать больных с коронавирусной инфекцией, не хватает медиков. Об этом 23 июня сообщила журналистам директор медучреждения Ирина Пирогова, информирует "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, отказалось [работать с больными COVID-19] очень много врачей. Те, кто должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка. Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15–16", – сказала она.

Руководитель диспансера отметила, что "нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20–25 среднего и младшего персонала, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения".

"Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение – будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу – понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", – объяснила Пирогова.

По ее данным, за сутки в диспансер поступило 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, один из них находится в реанимации.

22 июня представители чернобыльских организаций устроили акцию протеста возле диспансера в Харькове, протестуя против приема больных с COVID-19.

Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения – одно из опорных учреждений региона для приема больных COVID-19, список таких больниц составило Министерство здравоохранения. В Харьковской облгосадминистрации сообщили, что после того, как диспансер попал в список опорных, его дополнительно оборудовали кислородными трассами.

На утро 23 июня в Украине подтвердили 38 074 случая коронавируса (в Харьковской области – 1811). Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.