В ВСУ за сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 154 человека.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 266 человек, пятеро умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19. Об этом 23 июня сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится три человека: по одному сотруднику ВСУ в Центре легочного здоровья Львова и в Криворожской инфекционной больнице и один военнослужащий в Косовской центральной районной больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 10 человек: в Киевской области – двое военнослужащих, в Ровенской, Винницкой и Харьковской областях – по одному военнослужащему, во Львовской области – двое военнослужащих и два работника ВСУ, в Житомирской области – один работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 23 июня в ВСУ коронавирусом инфицированы 154 человека. За время пандемии выздоровели 266 человек, пятеро умерли.

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.