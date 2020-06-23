Шмыгаль заявил, что возвращение к жесткому карантину приведет к катастрофическим последствиям

Возвращение к тотальному карантину в Украине спровоцирует "более катастрофические последствия, чем просто коронавирус".

Такое мнение в интервью телеканалу "Перший західний" высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись интервью чиновник опубликовал в Facebook.

По его словам, "именно поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь использует эту модель".

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