Из-за роста числа инфицированных в Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

В марте Министерство здравоохранения Украины составило список медицинских учреждений первой волны, куда госпитализировали пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, в него попало 247 больниц. Из-за ухудшения эпидемической ситуации министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал открытие больниц второй волны.

Степанов – украинцам: Подумайте о том, что когда-то может закончиться и вторая волна больниц, и третья волна Фото: kmu.gov.ua

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 24 июня на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Такое решение было принято из-за роста числа инфицированных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

"В некоторых областях с таким отношением граждан к нашим рекомендациям количество людей, которых госпитализируют [с коронавирусом], увеличивается. Я хочу отметить, что в больницу попадают люди с коронавирусной инфекцией, у которых тяжелое течение болезни. То есть речь идет не о бессимптомном течении болезни. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну [больниц]", – сказал он.

Министр призвал украинцев соблюдать разработанные Минздравом рекомендации.

"Подумайте о том, что когда-то может закончиться и вторая волна больниц, и третья волна... И вообще не будет возможности предоставлять медицинскую помощь. Пересмотрите еще раз кадры [из больниц], которые были [сняты] в Италии", – призвал украинцев Степанов.

Заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который давал брифинг после Степанова, рассказал, что в больницах второй волны подготовлено более 11,5 тыс. мест для пациентов с коронавирусом.

"Из 23 тыс. коек, которые отведены в больницах первой волны, больными с коронавирусной болезнью занято 3895, из них в отделениях интенсивной терапии занято 350 коек. На искусственной вентиляции легких – 82 пациента. Параллельно с этим мы готовим больницы второй волны, где у нас подготовлено 11 576 коек", – рассказал Ляшко.

В марте Министерство здравоохранения составило список медицинских учреждений, куда госпитализировали пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это больницы так называемой первой волны. В список вошло 247 учреждений, где установлен 1881 аппарат искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине смягчают карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние недели заболеваемость начала стремительно расти. В частности, 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели. В Центре общественного здоровья сообщили, что с начала вспышки в госпитализации нуждалось 10 604 пациента, 367 больных были подключены к аппаратам ИВЛ.