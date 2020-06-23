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Украина вошла в список стран "красной зоны" стран с коронавирусом

В Государственном агентстве развития туризма Украины сообщили, что Польша, Египет, Турция и Болгария остаются в "зеленой зоне".

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Для въезда иностранцев в Украину необходим полис медицинского страхования
Для въезда иностранцев в Украину необходим полис медицинского страхования
Фото: EPA

Украина попала в список стран "красной зоны", так как показатель заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине превысил 40 случаев на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины на своей странице в. Facebook.

Популярные туристические направления Польша, Египет, Турция и Болгария пока остаются в "зеленой зоне".

Обязательным условием для въезда иностранцев в Украину является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19, напомнили в ведомстве.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". Те, кто из "зеленых стран", могут приезжать беспрепятственно при наличии страхового полиса, отметили в агентстве.

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/152534519706750

Список "красных и зеленых стран" формирует Минздрав (.pdf). По состоянию на 23 июня в нем 49 "красных стран" и 164 "зеленых стран". 

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

14 июня министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что с 15 июня для пассажиров из разных стран при прибытии в Украину будут действовать разные правила.

Теги: Украина, Турция, Египет, Польша, Болгария, туризм, полис, украинец, Минздрав, приложение, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, обсервация
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