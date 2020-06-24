В Украину из Китая прибыл самолет с гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19

Из Китая в Украину самолет украинских военных доставил более 1 млн защитных масок, защитные костюмы, тестовые системы для выявления коронавируса, а также аппараты ИВЛ.

24 июня на военный аэродром в Борисполе Киевской области самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины доставил гуманитарный груз из Китая, необходимый для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировало агентство "АрміяInform".

"Груз объемом в 125 м³ содержит более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики. В составе гумпомощи в Украину также доставлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.

По данным агентства, груз передадут, в частности, центральным органам исполнительной власти, в больницы Киева и областей, городским и областным администрациям, высшим учебным заведениям, представителям общества Красного Креста.

Самолеты из Китая с грузом для борьбы с коронавирусом прибывают в Украину неоднократно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта. За 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в стране зарегистрировано 39 014 случаев COVID-19, 1051 человек скончался, а 17 409 выздоровели.